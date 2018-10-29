В Улан-Удэ назначили замруководителя КГХ

Покинувшему этот пост Максиму Базарову подыскали замену
Распоряжением администрации Улан-Удэ с 22 октября заместителем председателя по благоустройству комитета городского хозяйства назначен Алексей Тулонов. Об этом сообщили управлении по информационной политике города.
Как сообщал «Байкал-Dailу», прежний заместитель председателя комитета Максим Базаров Максим ранее был назначен руководителем аминистрации Советского района.
Алексей Тулонов родился 29 января 1981 года. Образование - высшее, «Электрические системы и сети» (ВСГТУ, 2004 г.), «Промышленное и гражданское строительство» (ВСГУТУ, 2013 г.), переподготовка, «Государственное и муниципальное управление» (БГУ, 2014 г.).
Начал трудовой путь в 2004 году в ООО «ХАРОС» электриком, затем работал в МУП «Городские электрические сети» инженером АСУ, мастером по эксплуатации и ремонту распределительных сетей Октябрьского района, и.о. начальника Железнодорожного РЭС, начальником Железнодорожного РЭС.
С 2010 по 2012 годы - начальник отдела механизации, энергетики и связи в ФГУП «Бурятавтодор».
С 21 января 2013 года и до недавнего времени работал начальником отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
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