Министр экономики Бурятии: участие в «Лидерах России» — это знак качества



Что касается системы оценки, хочу дать совет новым участникам — внимательно изучить правила участия в конкурсе, как формируется рейтинг. Есть определённые нюансы, система автоматически анализирует результаты тестов, к примеру, на атипичность. То есть, если ваши результаты на предварительном раунде отличаются от среднего и очень высоки, то для допуска к полуфиналу ты снова сдаёшь эти тесты, но при наблюдателях. В прошлом году я сдавал тест на атипичность с другими коллегами, подтвердил свой предварительный результат, и только один, кажется, участник из нашей группы не был допущен к следующему этапу.



На мой взгляд, определённым преимуществом обладают те участники, которые постоянно работают над повышением своих компетенций. Как правило, это сотрудники крупных компаний, госслужащие, руководители федеральных банков. По личному опыту по учебным программам в «Сбербанке России», некоторые кейсы и система оценки были очень похожими в «Лидерах России». С другой стороны, некоторые владельцы бизнеса, индивидуальные предприниматели также показывали отличные результаты, что называется, «на ходу» вникая в суть процесса.



- Как вам представлялся «идеальный личный результат» — повышение уровня знаний, расширение контактов, получение новой работы?



- Конечно, хотелось победить, познакомиться с массой интересных людей, ну и про возможность социального лифта не забывал.



- Как вы планировали потратить образовательный грант и как в итоге потратили, какие программы обучения выбрали?



- В случае попадания в финал я планировал пройти курс МВА. Мои теперь уже друзья-финалисты и победители выбирали Сколково, ВШЭ, зарубежные программы с доплатой.



- Как результаты конкурса 2017−2018 годов повлияли на вашу карьеру и в целом на жизнь?



- Конкурс «Лидеры России» и открытый конкурс на министра экономики Республики Бурятия кардинально изменили мою жизнь. Я окончил питерский ФИНЭК, помимо нашей республики работал в Санкт-Петербурге, Иркутской и Тюменской областях в банковской сфере, до прошлого года имел бэкграунд управленца в ведущих банках, таких как «Сбербанк России» и «Росбанк».



Но фишка «Лидеров России» — это раскрытие вашего управленческого потенциала, компетенции руководителя, неограниченный резерв для личностного развития независимо от твоей профессиональной деятельности или специализации.



Это действительно возможность для социального лифта, но не надо думать, что, став участником или даже победив в этом конкурсе, вы автоматически должны быть взяты куда-то в руководители или на госслужбу. Это дополнительная и очень сильная опция в вашем резюме, но дальнейший карьерный рост будет связан с конкретной сферой и с тем, как вы сами сможешь усилить конкретную позицию.



Я знаю, что помимо победителей и финалистов, некоторые участники и полуфиналисты получили дальнейший рост, в том числе стали губернаторами, министрами, руководителями в компаниях. То есть само по себе участие в «Лидерах России» уже характеризует вас, это даже и определённый знак качества.



- Ваши пожелания конкурсантам нового сезона.



- Хочу пожелать всем участникам удачи. Вы получите массу драйва и будете ловить по-настоящему кайф от общения с умнейшими и прогрессивными людьми!



Справка:



Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.



Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.



В этом году для желающих принять участие в конкурсе расширились возрастные рамки. Теперь заявку могут подать управленцы в возрасте от 25 до 55 лет (в прошлом году - до 50 лет).

- Организация в целом была на высоком уровне. Продумана интернет-площадка, непосредственно полуфинал в Экспоцентре в Новосибирске с жёстким графиком, залы для работы в группах, питание и кофе-брейки — всё было отлично организовано.