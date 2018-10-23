Завершился шестой всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018»
Проекты администрации главы и правительства Бурятии «Безопасный город» и «Электронный паспорт муниципального образования Республики Бурятия» заняли второе и третье места на всероссийском конкурсе региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Бурятии.
В городе Светлогорск Калининградской области прошёл шестой всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT.2018». В этом году администрация главы Бурятии представила на конкурс два проекта: информационная система «Электронный паспорт муниципального образования Республики Бурятия» в категории «Государственное управление: отраслевое управление» и информационную систему «Единая региональная интеграционная платформа АПК «Безопасный город» на территории Республики Бурятия» в категории «Безопасная городская среда (Технологии «Умного города»)».
Проект «Электронного паспорта МО РБ» вышел в финал и занял третье место. Проект «АПК Безопасный город» в финале занял второе место.
Конкурс «ПРОФ-IT» проходит ежегодно и нацелен на повышение качества информационных проектов, реализуемых в регионах, за счёт распространения лучших практик региональной и муниципальной информатизации. Конкурс стал площадкой для сотрудничества экспертов федерального, регионального и муниципального уровней. Организатором «ПРОФ-IT.2018» выступил экспертный центр электронного государства при поддержке администрации президента Российской Федерации.
Два проекта из Бурятии стали призёрами конкурса «Проф-IT»
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