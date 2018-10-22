Мэрия Улан-Удэ: Памятник героям-красногвардейцам не относится к городским

Несмотря на это, силами волонтёров здесь постоянно проводятся субботники
Как сообщал «Байкал-Dailу», 20 октября состоялась церемония возложения цветов к памятнику героям-красноармейцам в городском парке. Памятник побелили и покрасили военнослужащие-контрактники 36-й армии.
- Кто здесь отвечает? Наверное, администрация Советского района отвечает за воинские захоронения на территории района, - заявил на церемонии председатель регионального отделения «Поискового движения России» в Бурятии Владимир Ефремов.
В свою очередь, в администрации Советского района Улан-Удэ сегодня пояснили, что данная территория не является муниципальной. Этот мемориал не относится к городским памятникам, не включен в соответствующий реестр, потому тратить бюджетные средства на его ремонт и уборку прилегающей территории нельзя.
- Однако, несмотря на это, силами волонтёров из соседней школы № 1, кооперативного техникума, депутата городского Совета по данному округу в парке постоянно проводятся субботники. В июле этого года администрация Советского района совместно с МУ «Улан-Удэстройзаказчик» рассчитали сметную стоимость косметического ремонта памятника. На очистку фасада, грунтовку, шпатлевку и покраску требовалось 6000 рублей. Так как средства из городского бюджета направлять на немуниципальные памятники нельзя, то планировалось изыскать их за счет спонсоров к 9 мая 2019 года, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Всего на балансе городской администрации находится 17 памятников военной истории. Из городского бюджета ежегодно выделяются средства на их косметический и капитальный ремонт, на обслуживание и установку систем видеонаблюдения, на уборку и содержание прилегающей территории.
В Советском районе Улан-Удэ на балансе находится 6 памятников военной истории, в том числе знаменитый Мемориал Победы, где планомерно из года в год проводится большой объём работ как непосредственно по монументу, так и по прилегающей территории Парка Победы. Не забывают в районе и про мемориалы в отдаленных микрорайонах – ежегодно в мкрн Степной обновляют памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны, в мкрн Стеклозавод - памятник стеклозаводчанам, павшим в боях за Родину в войну.
Мэрия Улан-Удэ: Памятник героям-красногвардейцам не относится к городским
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