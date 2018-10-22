Мэр Улан-Удэ участвует в международном саммите

Александр Голков выступит с докладом



Сегодня мэр Улан-Удэ Александр Голков принимает участие в третьем саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.



Александр Голков выступит с докладом. Он поделится опытом в реализации энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и расскажет об активном применении энергосервисных контрактов в образовательной отрасли города.



Улан-Удэ является одним их первых городов в России, который начал работать по энергосервисному контракту, сообщает управление по информационной политике городской администрации.



Справка:



«Российская энергетическая неделя» — крупнейшее в России отраслевое событие, посвящённое анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. В форуме примут участие главы государств и правительств, лидеры крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов РФ и представители СМИ.



Цель форума – демонстрация перспектив российского топливно‐энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Мероприятие станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.



В рамках «Российской энергетической недели» запланированы пленарная сессия, заседания ряда правительственных и межправительственных комиссий, всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов и международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. Повестку саммита-2018 дополнит целый спектр прикладных тематик по 6 ключевым направлениям: здания, транспорт, «умный город», теплоснабжение, освещение и возобновляемые источники энергии.



