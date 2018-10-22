Александр Голков выступит с докладом
Сегодня мэр Улан-Удэ Александр Голков принимает участие в третьем саммите мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.
Александр Голков выступит с докладом. Он поделится опытом в реализации энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и расскажет об активном применении энергосервисных контрактов в образовательной отрасли города.
Улан-Удэ является одним их первых городов в России, который начал работать по энергосервисному контракту, сообщает управление по информационной политике городской администрации.
Справка:
«Российская энергетическая неделя» — крупнейшее в России отраслевое событие, посвящённое анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. В форуме примут участие главы государств и правительств, лидеры крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов РФ и представители СМИ.
Цель форума – демонстрация перспектив российского топливно‐энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Мероприятие станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.
В рамках «Российской энергетической недели» запланированы пленарная сессия, заседания ряда правительственных и межправительственных комиссий, всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов и международный саммит мэров по энергоэффективности и устойчивому развитию городов. Повестку саммита-2018 дополнит целый спектр прикладных тематик по 6 ключевым направлениям: здания, транспорт, «умный город», теплоснабжение, освещение и возобновляемые источники энергии.
Мэр Улан-Удэ участвует в международном саммите
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Александр Голков выступит с докладом
Животное назвали Малышка
Денис Гармаев займётся местным самоуправлением и правопорядком
Власть, 21.10.2018
Отдельно Алексей Цыденов обратился к тренерам спортсменов
Александр Бардалеев поведал, какие испытания ждут тех, кто примет участие в престижном конкурсе управленцев
Глава Бурятии поручил разобраться с ремонтом дорог в Кижингинском и Еравнинском районах
Под домашним арестом он пробудет до середины декабря
Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара
В суд обратилась прокуратура
Стороны обсудили вопросы сотрудничества
Вопрос будет рассмотрен на сессии Народного Хурала
Пост занимает первый замруководителя администрации Олег Екимовский
Власть, 17.10.2018
Всего наставниками станут 90 человек
Власть, 17.10.2018
Прокуратура сообщила о нарушениях, выявленных в деятельности Эрдэни Дымчикова
Власть, 16.10.2018
За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и шествия в Госдуме предложили штрафовать организаторов на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей