Депутат в Иркутской области подарил корову многодетной семье

Животное назвали Малышка



Депутат Заксобрания Иркутской области Виктор Побойкин подарил корову многодетной семье, проживающей в деревне Новогромово Черемховского района. Об этом сообщил сам Виктор Побойкин на странице в Facebook.



- Корову с именем «Малышка» привезли в пятницу, а я в субботу сам приехал и с удовольствием пообщался с довольными детьми, которые на завтрак попили молочка и гладили кормилицу во дворе, стараясь поднести ей травку повкуснее, - написал он.



Отмечается, что многодетные родители уже построили необходимое для коровы тёплое помещение и заготовили корм на зиму.

