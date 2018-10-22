Животное назвали Малышка
Депутат Заксобрания Иркутской области Виктор Побойкин подарил корову многодетной семье, проживающей в деревне Новогромово Черемховского района. Об этом сообщил сам Виктор Побойкин на странице в Facebook.
- Корову с именем «Малышка» привезли в пятницу, а я в субботу сам приехал и с удовольствием пообщался с довольными детьми, которые на завтрак попили молочка и гладили кормилицу во дворе, стараясь поднести ей травку повкуснее, - написал он.
Отмечается, что многодетные родители уже построили необходимое для коровы тёплое помещение и заготовили корм на зиму.
Депутат в Иркутской области подарил корову многодетной семье
Власть, Фото:
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