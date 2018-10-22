Денис Гармаев займётся местным самоуправлением и правопорядком
Депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев избран заместителем председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Избрание состоялось 18 октября, сообщили в управлении по информационной политике.
Также Денис Гармаев курирует работу Молодёжной палаты при Улан-Удэнском горсовете.
27 сентября на 43-й сессии Улан-Удэнского горсовета председателем комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности стал Дмитрий Беспалов.
Денис Гармаев – известный в Улан-Удэ ресторатор, владелец ряда популярных заведений общепита, в числе которых – «Пепино», «Лондон», «Сплетни». Он является учредителем и генеральным директором нескольких предприятий по услугам питания – ООО «Ирокс», ООО «Корпорация вкуса», региональная общественная организация «Байкальское гостеприимство» и другие.
Известный в Улан-Удэ ресторатор получил должность в горсовете
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