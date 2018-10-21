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Глава Бурятии поздравил боксёров с победами и серебром чемпионата России

Глава Бурятии поздравил боксёров с победами и серебром чемпионата России
Власть, 
Отдельно Алексей Цыденов обратился к тренерам спортсменов

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил боксёров и всех любителей этого вида спорта с двумя золотыми и одной серебряной медалью чемпионата России. Как сообщал «Байкал-Dailу», золото завоевали Тамир Галанов и Георгий Кушиташвили, серебро у Батора Сагалуева.

«Поздравляю всех любителей бокса нашей Республик с двумя золотыми и одной серебряной медалью, завоеванных Тамиром Галановым, Георгием Кушиташвили и Батором Сагалуевым на Чемпионате России по боксу в городе Якутске. Хочу особо поздравить тренеров Бато Батуева, Доржо Шаргакшанова, Алексея Сенотрусова и Доржо Галсанова. Эти победы стоят в одном ряду с достижениями наших выдающихся боксеров прошлого и перекликаются с яркими достижениями и в женском боксе. Труд боксеров, тренеров и всех тех, кто стоит рядом, незаметен. Мы видим только результат. И тем ценнее ваши победы», - написал Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Он также обратился к спортсменам, которые не смогли завоевать медалей.

«Хочу поддержать и тех, кто не добрался до пьедестала почета. Вы молоды и это для вас первый взрослый Чемпионат. Еще раз поздравляю всех с успехом!» - написал глава Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлом чемпионате России бурятские боксёры завоевали три медали – два серебра и одну бронзу. В 2017 году Тамир Галанов стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира. 
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