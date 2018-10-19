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Министр экономики Бурятии: Участие в конкурсе «Лидеры России» - отличная возможность

Министр экономики Бурятии: Участие в конкурсе «Лидеры России» - отличная возможность
Власть, 
Александр Бардалеев поведал, какие испытания ждут тех, кто примет участие в престижном конкурсе управленцев

В стране вновь состоится масштабный конкурс «Лидеры России». К участию в мероприятии пригласили и руководителей из Бурятии. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября. О том, через какие этапы проходят управленцы из разных регионов, и какие перспективы открываются для них после состязания, рассказал сегодня министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. В прошлом году он сам принимал участие в конкурсе.

- Как правило, это люди, которые действительно обладают каким-то уже управленческим опытом и, соответственно могут, в том числе проявлять накопленный опыт, во-первых, а, во-вторых – те компетенции, которыми они обладают как руководители, - поведал министр об участниках.

Он отметил, что руководителей здесь ждут определённые этапы, где будут оцениваться уровень их знаний, управленческие навыки.

- Далее полуфинал, и на этой стадии будет уже более детализированная оценка их потенциала, лидерских компетенций. Работа проводится в группах, после чего будет формироваться рейтинг, по итогам которого выберут уже участников финала, - продолжил Александр Бардалеев.

Лидеров, проявивших себя на конкурсе, включают в резерв в регионах. То есть талантливых руководителей замечают и могут в будущем назначить на ответственные посты.

- Говоря об участниках конкурса прошлого года, у нас на госслужбу прошли Евгений Малыгин, я. У меня несколько другая ситуация, поскольку я проходил через открытый конкурс, и в моём случае «Лидеры России» помогли мне в части подготовки к открытому конкурсу на должность министра экономики. Многие задания были очень похожи. Участие в конкурсе – отличная возможность для развития, - добавил министр экономики.

Участников в полуфинале в Новосибирске ждут интересные задания, встречи, лекции с главами больших компаний, министрами и т.д.

Подать заявку можно по ссылке: https://лк.лидерыроссии.рф/registration.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно наставником конкурса «Лидеры России» стал глава Бурятии Алексей Цыденов. Среди тех, кто присоединились к состязанию в качестве наставников, такие известные управленцы, как заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр спорта РФ Павел Колобков, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и другие.

Справка:

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.

Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.

В этом году для желающих принять участие в конкурсе расширились возрастные рамки. Теперь заявку могут подать управленцы в возрасте от 25 до 55 лет (в прошлом году - до 50 лет).


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