Путин о ядерной войне: «Мы попадём в рай, а они — просто сдохнут»

Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара



Президент России Владимир Путин, говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против РФ, предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут». Об этом сообщает РИА Новости.



В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент отметил, что в концепции РФ по применению ядерного оружия нет превентивного удара, подобные виды вооружений могут быть использованы только для ответного удара.



«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин.



Ранее Путин заявлял, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Он отмечал, что такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полётов и время падения боеголовок на территорию России.







