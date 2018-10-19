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Путин о ядерной войне: «Мы попадём в рай, а они — просто сдохнут»

Путин о ядерной войне: «Мы попадём в рай, а они — просто сдохнут»
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля
Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара

Президент России Владимир Путин, говоря о возможном применении кем-либо ядерного оружия против РФ, предупредил, что в случае такого развития событий «мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут». Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент отметил, что в концепции РФ по применению ядерного оружия нет превентивного удара, подобные виды вооружений могут быть использованы только для ответного удара.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — заявил Путин.

Ранее Путин заявлял, что Москва теоретически может применить ядерное оружие только в качестве ответного удара. Он отмечал, что такое решение может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полётов и время падения боеголовок на территорию России.



Путин ядерное оружие
 
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