Улан-Удэ принял делегацию города-побратима Чанчунь

Стороны обсудили вопросы сотрудничества
Сегодня первый заместитель мэра города Улан-Удэ Александр Иринчеев провёл официальную встречу с делегацией китайского города-побратима Чанчунь под руководством начальника секретариата постоянного Комитета Собрания Народных Представителей города Чанчунь (КНР) господина У Цзяна.
Господин У Цзян поблагодарил за гостеприимство и радушный прием на улан-удэнской земле. В ходе встречи обе стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений.
Город-побратим Чанчунь является важным стратегическим партнёром города Улан-Удэ. Договор об установлении побратимских связей с городом Чанчунь был подписан 27 сентября 2000 года в Пекине (КНР).
Чанчунь - столица провинции Цзилинь, центральный город северо-восточного региона КНР. Чанчунь – высокоразвитый город, в котором после образования КНР, одним из первых было налажено производство грузовых и легковых автомобилей, рубиновых лазерных приборов, и приборов, производящих аэрофотосъемку. Именно в этом городе был снят первый кинофильм. Чанчунь называют по-разному: «Зеленый город», «Автомобильный город», «Кино город», «Город Науки и культуры», «Город Скульптур» и все эти названия лишь подтверждают многоликость и достоинства этого города.
Важным результатом сотрудничества стало проведение Дней Чанчунь в Улан-Удэ с 7 по 9 сентября 2007 года, приуроченных к проведённому Году КНР в РФ, сообщает управление по информационной политике.
В 2014 году несколько предприятий города Улан-Удэ приняли участие в конференции «Торговое сотрудничество сельхозпродукцией между Китаем и Россией-2014» в городе Чанчуне. В мероприятии участвовали более 50 китайских компаний. Также в 2014 году сборная команда по баскетболу Народного Правительства Чанчунь сыграла дружеский матч со сборной командой администрации Улан-Удэ, а в ноябре 2016 года делегация Чанчунь прибыла в Улан-Удэ для участия в соревнованиях по настольному теннису. Настольный теннис особенно популярен именно в Чанчуне (один из бывших чемпионов мира по настольному теннису родом из этого города).
Стороны обсудили вопросы сотрудничества
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