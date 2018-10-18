18 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!

17 Октября

Популярное

В Бурятии назначат нового директора ИД «Буряад Унэн»

В Бурятии назначат нового директора ИД «Буряад Унэн»
Власть, 
Вопрос будет рассмотрен на сессии Народного Хурала

Кандидатуру Баира Ширапова для назначения на пост директора издательского дома «Буряад Унэн» рассмотрят депутаты Народного Хурала. Вопрос будет вынесен на сессию 31 октября.

Согласно требованиям, директор издательского дома, он же главный редактор газет «Бурятия» и «Буряад Унэн» назначается главой республики с согласия Народного Хурала.

Баир Ширапов окончил в 1997 году Бурятский госуниверситет, получив специальность «учитель бурятского языка и литературы». Общий стаж работы – 22 года, из них по специальности – 18 лет. Последнее место работы – директор Бурятской гимназии №29. В конце сентября был назначен врио директора «Буряад Унэн».

Прежний директор издательского дома Баир Балданов покинул этот пост в сентябре, уволившись в августе по собственному желанию. Он работал здесь с 2016 года, а до этого занимал пост главы Окинского района Бурятии.

Учредителями газет «Буряад унэн» и «Бурятия» выступают глава Бурятии, Народный Хурал и правительства республики. Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Буряад унэн», «Бурятия» и других изданий, выпускаемых учреждением. В редакционную коллегию газет входят представители правительства и Народного Хурала, а также самого трудового коллектива.

В настоящее время издательский дом «Буряад унэн» выпускает две газеты – «Буряад унэн» и «Бурятия», и два журнала – «Байкал» и «Байгал» (на бурятском языке).


назначение Буряад Унэн
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назначат нового директора ИД «Буряад Унэн»
В Бурятии назначат нового директора ИД «Буряад Унэн»
Власть, 18.10.2018
Вопрос будет рассмотрен на сессии Народного Хурала
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения в институте уполномоченного по инвестициям
В Улан-Удэ прокуратура нашла нарушения в институте уполномоченного по инвестициям
Власть, 18.10.2018
Пост занимает первый замруководителя администрации Олег Екимовский  
Глава Бурятии стал наставником конкурса «Лидеры России»
Глава Бурятии стал наставником конкурса «Лидеры России»
Власть, 17.10.2018
Всего наставниками станут 90 человек
Бывший замминистра спорта Бурятии нарушил закон
Бывший замминистра спорта Бурятии нарушил закон
Власть, 17.10.2018
Прокуратура сообщила о нарушениях, выявленных в деятельности Эрдэни Дымчикова
В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в митинги
В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в митинги
Власть, 16.10.2018
За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и шествия в Госдуме предложили штрафовать организаторов на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей
Чайка назначил прокурора Курумканского района
Чайка назначил прокурора Курумканского района
Власть, 16.10.2018
Новый прокурор уже приступил к работе
В Забайкалье депутата, занизившего доход, лишили мандата
Власть, 15.10.2018
Он был лишён полномочий по требованию прокуратуры
Высокопоставленный представитель «РЖД» проедет в Бурятии на электричке
Высокопоставленный представитель «РЖД» проедет в Бурятии на электричке
Власть, 15.10.2018
«Байкал-Daily» стали известны подробности визита крупного железнодорожного руководителя  
Алексей Цыденов договорился сотрудничать с Брестской и Гомельской областями
Алексей Цыденов договорился сотрудничать с Брестской и Гомельской областями
Власть, 15.10.2018
Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл переговоры с председателями областных исполкомов Брестской и Гомельской областей Анатолием Лисом и Владимиром Дворником на V форуме регионов Беларуси
Экс-глава села в Бурятии незаконно подарил заместителю автомобиль
Экс-глава села в Бурятии незаконно подарил заместителю автомобиль
Власть, 15.10.2018
Для пользования служебным автомобилем он издал распоряжение 
Начальник штаба Росгвардии побывал в Бурятии
Начальник штаба Росгвардии побывал в Бурятии
Власть, 13.10.2018
Генерал-полковник Сергей Ченчик проверил организацию деятельности подразделения в Северобайкальске
Саратовского министра уволили после слов о прожиточном минимуме
Саратовского министра уволили после слов о прожиточном минимуме
Власть, 12.10.2018
Министра труда, занятости и миграции Саратовской области Наталью Соколову отправили в отставку после скандальных высказываний о прожиточном минимуме
Госдума сохранила возраст получения россиянами налоговых льгот
Власть, 12.10.2018
Несмотря на то, что со следующего года россияне будут позже выходить на пенсию, власти решили сохранить привязку налоговых льгот к нынешнему пенсионному возрасту в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин
В Бурятии возбудили дело на руководителя лесхоза
В Бурятии возбудили дело на руководителя лесхоза
Власть, 12.10.2018
Он обвиняется в преступлении, которое совершил, создавая видимость работы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^