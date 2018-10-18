В Бурятии назначат нового директора ИД «Буряад Унэн»

Вопрос будет рассмотрен на сессии Народного Хурала
Кандидатуру Баира Ширапова для назначения на пост директора издательского дома «Буряад Унэн» рассмотрят депутаты Народного Хурала. Вопрос будет вынесен на сессию 31 октября.
Согласно требованиям, директор издательского дома, он же главный редактор газет «Бурятия» и «Буряад Унэн» назначается главой республики с согласия Народного Хурала.
Баир Ширапов окончил в 1997 году Бурятский госуниверситет, получив специальность «учитель бурятского языка и литературы». Общий стаж работы – 22 года, из них по специальности – 18 лет. Последнее место работы – директор Бурятской гимназии №29. В конце сентября был назначен врио директора «Буряад Унэн».
Прежний директор издательского дома Баир Балданов покинул этот пост в сентябре, уволившись в августе по собственному желанию. Он работал здесь с 2016 года, а до этого занимал пост главы Окинского района Бурятии.
Учредителями газет «Буряад унэн» и «Бурятия» выступают глава Бурятии, Народный Хурал и правительства республики. Учреждение возглавляет директор, одновременно являющийся главным редактором газет «Буряад унэн», «Бурятия» и других изданий, выпускаемых учреждением. В редакционную коллегию газет входят представители правительства и Народного Хурала, а также самого трудового коллектива.
В настоящее время издательский дом «Буряад унэн» выпускает две газеты – «Буряад унэн» и «Бурятия», и два журнала – «Байкал» и «Байгал» (на бурятском языке).
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