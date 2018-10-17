Глава Бурятии стал наставником конкурса «Лидеры России»

Всего наставниками станут 90 человек
В федеральном конкурсе «Лидеры России» увеличится количество наставников. В их число вошёл глава Бурятии Алексей Цыденов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
По словам руководителя проекта «Лидеры России», генерального директора АНО «Россия - страна возможностей», проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, наставниками для победителей первого конкурса «Лидеры России», который прошёл в 2017-2018 годах, выступили 68 политических деятелей и топ-менеджеров крупных компаний.
- Во втором конкурсе наставниками станут 90 человек. Среди тех, кто присоединились к конкурсу «Лидеры России» в качестве наставников, такие известные управленцы, как заместитель председателя правительства России Максим Акимов, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр спорта РФ Павел Колобков, глава республики Бурятия Алексей Цыденов, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и другие. Возможность поучиться у наставника такого высокого уровня - один из главных бонусов победы на конкурсе, - подчеркнул Комиссаров.
Регистрация на конкурс «Лидеры России» открыта до 24 октября. К участию пригласили и управленцев из Бурятии, Подать заявку можно по ссылке: https://лк.лидерыроссии.рф/registration
Справка:
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия - страна возможностей» и призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое - заместителями федеральных министров.
Платформа «Россия - страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия - страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноимённой платформы.
Глава Бурятии стал наставником конкурса «Лидеры России»
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