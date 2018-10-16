За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и шествия в Госдуме предложили штрафовать организаторов на сумму от 30 тыс. до 500 тыс. рублей
Изменения в Кодекс об административных правонарушениях планирует 16 октября поддержать думский комитет по госстроительству и законодательству, сообщают «Известия».
Проект закона будет рекомендован к принятию в первом чтении. Авторы документа полагают, что таким образом получится снизить число детей, участвующих в незаконных акциях.
- Этот законопроект ни в коем случае не ставит под сомнение право людей на протест. Он направлен на то, чтобы «политические педофилы» не занимались своей грязной работой, — пояснил депутат Евгений Ревенко.
По его словам, «вовлечением» будет считаться агитация и призывы прийти на мероприятие, распространяемые среди подростков.
Нарушителям будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Компаниям-организаторам будет полагаться денежное наказание от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в митинги
Власть, Фото:
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