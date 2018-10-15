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В Забайкалье депутата, занизившего доход, лишили мандата

Власть, 
Он был лишён полномочий по требованию прокуратуры

Прокуратура Оловяннинского района установила, что депутат Совета городского поселения «Золотореченское» при представлении декларации за 2017 года занизил сумму своего дохода на сумму свыше 200 тыс. руб.

- В соответствии с федеральным законом, депутаты представительных органов местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, которые установлены антикоррупционным законодательством. При этом предусмотрено досрочное прекращение полномочий депутатов в случае несоблюдения таких ограничений, запретов и неисполнения обязанностей. После принятых мер прокурорского реагирования Советом городского поселения указанный депутат лишен своих полномочий досрочно, - сообщает прокуратура Забайкальского края. 
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