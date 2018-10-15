Алексей Цыденов поручил разработать комплексную программу развития Улан-Удэ

На планёрном совещании в понедельник, 15 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил подготовить программу развития «Столица». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
- Прошу правительство совместно с городом подготовить программу «Столица». Давайте начнём разрабатывать пятилетнюю комплексную программу развития Улан-Удэ, начиная от развития коммунальных сетей до культурных объектов. Такую программу надо принять на республиканском уровне, - заявил Алексей Цыденов.
Он отметил, что программа должна отражать весь комплекс мероприятий, в том числе строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы), дорог, благоустройство города.
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