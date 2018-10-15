Высокопоставленный представитель «РЖД» проедет в Бурятии на электричке

«Байкал-Daily» стали известны подробности визита крупного железнодорожного руководителя
Завтра с рабочим визитом в Бурятию приедет заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» Андрей Кучин. «Байкал-Daily» стали известны некоторые подробности его пребывания.
Он прилетит утренним рейсом из Москвы. С самолёта его встретит начальник Восточно-Сибирской Дирекции инфраструктуры Александр Сокольников. На автомобилях «Фольцваген Туарег» и «Тойоте Камри» они отправятся в отель.
После заселения в гостиницу Андрей Кучин отправится осматривать структурные подразделения. По плану, на это он потратит 4 часа.
Состоится селекторное совещание по видеоконференцсвязи с первым заместителем генерального директора «РЖД» Анатолием Краснощеком.
После двухчасового совещания Андрей Кучин на электричке отправится осматривать участок Петровский Завод в Забайкальском крае. В пути следования его будет сопровождать «свита» руководителей, которую возглавит Александр Сокольников. В списке значатся: начальник Восточно-Сибирской дирекции эксплуатации путевых машин Роман Живин, начальник Восточно-Сибирской дирекции по ремонту путей Николай Алексеев, начальник Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Михаил Авдиенко, начальник службы пути Юрий Разгильдеев, начальник службы автоматики и телемеханики Михаил Белькевич, начальник Улан-удэнской дистанции пути Алексей Мальцев, начальник Горхонской дистанции пути Алексей Нагорный, начальник Улан-Удэнской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Юрий Хороших, начальник дистанции инженерных сооружений Анатолий Фимушин, начальник Улан-Удэнской дистанции электроснабжения Сергей Серик.
Около 8 часов вечера Андрей Кучин прибудет на станцию Петровский Завод, где его встретит начальник Забайкальской дирекции инфраструктуры Павел Третьяк.
Как сообщал «Байкал-Daily», в настоящее время в Улан-Удэ идёт реконструкция железнодорожного вокзала. Будет вложено более 950 миллионов рублей. Обновлённый вокзал гости и жители Бурятии смогут в 2020 году.
Внешний вид вокзала будет отображать национальный колорит и культурные традиции. Как обещали авторы проекта, новый вокзал также будет обустроен для маломобильных граждан. Речь шла о лифтах на конкорсах, оборудовании касс с заниженными прилавками и окнами, тактильной плитке для слабовидящих пассажиров, а также планировалось построить комнату матери и ребёнка, которой на сегодняшний день нет.
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