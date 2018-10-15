Экс-глава села в Бурятии незаконно «подарил» заместителю автомобиль

Для этого он издал распоряжение



Мухоршибирский районный суд Бурятии вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское» за превышение должностных полномочий.



Установлено, что экс-глава села издал незаконное распоряжение, согласно которому автомобиль, находившийся в муниципальной собственности, безвозмездно передан бывшему заместителю руководителя администрации МО СП «Мухоршибирское».



Ущерб составил, причинённый муниципальному образованию, составил 236 244, 22 руб.



Суд признал виновным бывшего главу поселения по ч.2 ст. 286 УК РФ. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 4 месяца.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



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