Госдума сохранила возраст получения россиянами налоговых льгот

Несмотря на то, что со следующего года россияне будут позже выходить на пенсию, власти решили сохранить привязку налоговых льгот к нынешнему пенсионному возрасту в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин



Соответствующий законопроект был принят в четверг сразу во втором и третьем чтениях, сообщает «Газета.Ру».



Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, льготы будут предоставляться «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста».



11 октября за законопроект проголосовало 410 парламентариев, решение было принято единогласно.



Сейчас налоговые льготы привязаны к выходу на пенсию. В декабре 2017 прошлого года Владимир Путин подписал закон, освободивший пенсионеров от уплаты земельного налога на участки до шести соток (п. 5 ст. 319 НК). До этого налоговый вычет был равен 10 тысячам рублей.



Льгота по налогу на имущество (ст. 407 НК) освобождает пенсионеров от выплат за жилой дом, квартиру, гараж и другое имущество, если те не используются ими в предпринимательской деятельности.







