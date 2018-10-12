Он обвиняется в преступлении, которое совершил, создавая видимость работы
В Закаменском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на руководителя лесхоза.
- Как установило следствие, руководитель автономного учреждения Бурятии «Закаменский лесхоз» достоверно зная о том, что мероприятия по лесовосстановлению в одном из лесных участков Баянгольского лесничества в 2015 году фактически не проведены, создавая видимость работы, подписал акт сдачи-приёмки выполненных работ. Это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время следователи проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства.
В Бурятии возбудили дело на руководителя лесхоза
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Несмотря на то, что со следующего года россияне будут позже выходить на пенсию, власти решили сохранить привязку налоговых льгот к нынешнему пенсионному возрасту в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин
Он обвиняется в преступлении, которое совершил, создавая видимость работы
В Усть-Илимске уволили начальницу отдела поддержки и развития предпринимательства администрации города
Сообщение появилось на сайте Кремля
Назначен замруководителя республиканского агентства ГО и ЧС
Она заявила, что легко проживёт на «макарошках и фруктах»
В отношении 12 глав местных администраций и депутатов дум Иркутской области начаты проверки по возможным нарушениям норм антикоррупционного законодательства
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение не направлять уведомление о применении бюджетных мер принуждения на сумму 131,3 млн рублей в адрес администрации города Братск
Жительница многоквартирного дома по ул. Ключевской обратилась к мэру Улан-Удэ Александру Голкову как к последней инстанции
Концепцию кадровой политики по отраслям разработают региональные министерства и муниципальные образования Иркутской области
Он поставил проект Ледового дворца в пример другим регионам
«Как всякий живой человек, в чём-то я, возможно, бывала не права», – заявила Наталья Жданова
В соцсетях недовольные родители написали открытое письмо
Им стал бывший замглавы Кяхтинского района
Причина – невысокий результат ЕР на выборах