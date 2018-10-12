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В Бурятии возбудили дело на руководителя лесхоза

В Бурятии возбудили дело на руководителя лесхоза
Власть,  Фото:pixabay.com
Он обвиняется в преступлении, которое совершил, создавая видимость работы

В Закаменском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на руководителя лесхоза.

- Как установило следствие, руководитель автономного учреждения Бурятии «Закаменский лесхоз» достоверно зная о том, что мероприятия по лесовосстановлению в одном из лесных участков Баянгольского лесничества в 2015 году фактически не проведены, создавая видимость работы, подписал акт сдачи-приёмки выполненных работ. Это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства. 
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