В Бурятии возбудили дело на руководителя лесхоза

Он обвиняется в преступлении, которое совершил, создавая видимость работы



В Закаменском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями на руководителя лесхоза.



- Как установило следствие, руководитель автономного учреждения Бурятии «Закаменский лесхоз» достоверно зная о том, что мероприятия по лесовосстановлению в одном из лесных участков Баянгольского лесничества в 2015 году фактически не проведены, создавая видимость работы, подписал акт сдачи-приёмки выполненных работ. Это привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в размере более 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



В настоящее время следователи проводят следственные действия, устанавливая все обстоятельства.

