Сообщение появилось на сайте Кремля
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока, сообщает РИА Новости.
Такое решение принято по итогам Восточного экономического форума, прошедшего с 11 по 13 сентября.
Программа должна быть разработана на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект соответствующего указа должен быть внесен в администрацию президента к 1 сентября 2019 года.
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
О разработке национальной программы для Дальнего Востока Путин говорил на Восточном экономическом форуме. По его словам, ключевым направлением должна стать высокая опережающая динамика в таких сферах, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятия спортом. Кроме того, правительство должно предложить и особые меры демографического развития и поддержки семей, уточняет РИА Новости.
Путин поручил разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока
Власть, Фото:
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