12 глав и депутатов в Иркутской области подозревают в коррупции

В отношении 12 глав местных администраций и депутатов дум Иркутской области начаты проверки по возможным нарушениям норм антикоррупционного законодательства
Об этом стало известно на заседании по координации работы по противодействию коррупции, которое прошло под руководством губернатора Сергея Левченко, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Главы местных администраций и депутаты городских, районных, сельских дум обязаны предоставлять справки о своих доходах, расходах, движимом и недвижимом имуществе, а также соответствующие сведения о членах своих семей. К досрочному прекращению полномочий могут привести отсутствие информации об участии в доле коммерческого предприятия, утаивание сведений о принадлежащих им и членам их семей объектах недвижимости, сокрытие доходов, полученных на депозитных счетах. Эти факты выявляют во время анализа предоставленных сведений и данных Федеральной налоговой службы, которые находятся в открытом доступе.
- В результате анализа справок выявляются случаи наличия конфликтов интересов, то есть личной заинтересованности в решении некоторых вопросов. Есть факты, когда главы администраций заключают контракты с организациями, учредителями либо директорами которых являются их супруги или близкие родственники. При этом должностные лица не заинтересованы в установлении ситуаций конфликта интересов, поскольку это грозит их личным интересам, - сказала руководитель регионального управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак.
На основе таких фактов по распоряжению губернатора региональное управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений проводит проверки. Содействие в них оказывают правоохранительные органы.
- В настоящее время завершена проверка в отношении одного из глав муниципальных образований. Он сдавал в аренду в безвозмездное пользование помещение под два магазина своей бывшей супруге. Она является учредителем организации, основным заказчиком которой является данное муниципальное образование. Мы получили доказательства совместного проживания бывших супругов и наличия общего ребёнка. В данном случае, мы считаем, что наличие конфликта интересов полностью подтверждено. Подготовлено заявление о досрочном прекращении полномочий этого лица, - отметила Светлана Юзвак.
Аналогичный документ направлен в Усть-Илимскую городскую думу. Её депутат не указал счета, по которым прошли значительные денежные средства, земельный участок и другие объекты недвижимости. На основе данных регионального управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений по представлению прокуратуры лишены полномочий два депутата думы Осинского района.
- Непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов может привести к негативным последствиям как для конкретного должностного лица, так и для всего органа власти. Эти последствия выражаются в нарушении прав граждан и организаций, нанесении ущерба авторитету государству, имиджу органа власти. В июне указом президента Российской Федерации утвержден Национальный план противодействия коррупции до 2020 года. Мы выявляем неприглядные факты и будем продолжать работу в этом направлении, - сказал Сергей Левченко.
12 глав и депутатов в Иркутской области подозревают в коррупции
Власть, Фото:
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