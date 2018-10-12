Губернатор: Братчане не должны страдать из-за нарушений руководства города

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение не направлять уведомление о применении бюджетных мер принуждения на сумму 131,3 млн рублей в адрес администрации города Братск
Право бесспорного взыскания суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта обусловлено статьей 306_8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В июле текущего года губернатор по поручению полпреда президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло инициировал внеплановую проверку в Братске. Служба государственного финансового контроля Иркутской области проверяла соблюдение законодательства при использовании 158,6 млн рублей средств областного бюджета, предоставленных Братску в 2017 году для софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Проверкой выявлено, что строительные организации, получившие субсидии по строительству жилья для переселения граждан, нарушили сроки завершения строительства. Однако администрация города Братска, направляя им бюджетные средства, не предъявила требований по уплате пени и штрафов, которые должны были пополнить городской бюджет.
Информация о результатах проверки была направлена службой госфинконтроля в прокуратуру. По результатам рассмотрения документов выявлены нарушения. Прокуратурой внесено представление мэру Сергею Серебренникову с требованием об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь.
Глава города, в свою очередь, в сентябре направил письмо в Службу финансового контроля, где сообщил о том, что застройщикам, строившим 33 жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, начислена неустойка. Эту информацию мэр Братска попросил принять во внимание при решении вопроса о применении бюджетных мер принуждения к муниципалитету.
– Бюджет города Братска вполне благополучный, его собственные доходы – это почти 2,5 миллиарда рублей. У нас есть право взыскать с администрации города 130 миллионов за допущенные нарушения при использовании целевых средств областного бюджета. Но мы понимаем, что эти средства необходимы для развития Братска, улучшения благополучия его жителей, которые не должны страдать из-за нарушений, допущенных руководством города. При этом мы продолжим жёстко контролировать ситуацию с переселением братчан из ветхого и аварийного жилья, – прокомментировал своё решение губернатор Сергей Левченко.
Губернатор: Братчане не должны страдать из-за нарушений руководства города
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