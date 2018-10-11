Мэр Улан-Удэ: «Не умеют работать, по-хамски разговаривают»

Жительница многоквартирного дома по ул. Ключевской обратилась к мэру Улан-Удэ Александру Голкову как к последней инстанции



На протяжении лета в её доме трижды возникали аварийные ситуации. Последней каплей стал прорыв канализации в подвале. Если саму аварию устранили достаточно быстро, то последствия заявительнице в буквальном смысле пришлось ощущать на протяжении долгих 12 дней. На личном приёме мэра Улан-Удэ Александра Голкова присутствовали председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский, заместитель руководителя администрации Октябрьского района Пётр Касьянов, начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алена Азаревич. Женщина рассказала о своих мытарствах, о недобросовестной работе управляющей компании, показала кипу документов – переписку с различными службами.



- Обложились юристами вместо того, чтобы нанять слесаря. Не умеют работать, по-хамски разговаривают, их нужно жестко поправить. В Улан-Удэ избыточное число управляющих компаний. Лицензирование их началось лишь три года назад, времени прошло мало, чтобы муниципальная жилищная инспекция навела порядок, - сказал мэр Александр Голков.



По итогам приема мэра на адрес заявительницы уже 11 октября будет направлена выездная комиссия, в состав которой войдут представители вышеперечисленных ведомств. Комиссия на месте оперативно должна помочь женщине и научить управляющую компанию, как нужно работать, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



