Родители вновь требуют отставки председателя комитета по образованию Улан-Удэ

Улан-удэнские родители вновь требуют отставки председателя комитета по образованию города Ульяны Афанасьевой. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе этого года уже было подобное заявление, родители с аналогичным требованием подписывали онлайн-петицию.
Сейчас, как и тогда, мамы и папы возмущены работой комитета по образованию. Ульяна Афанасьева не справляется со своими обязанностями, говорится в их обращении.
- Ульяна Афанасьева занимает должность с 2012 года. Однако за эти 6 лет так и не была разрешена проблема с детскими садами и даже наоборот усугубилась. Неэффективные действия и решения председателя, плохая организация работы комитета, недостоверная отчётность, передача зданий в частные руки, не сохранность данных заявителей, неэффективное использование бюджетных средств и множество других проблем в сфере дошкольного образования является следствием несоответствия требованиям занимаемой должности Афанасьевой Ульяной Сергеевной, - пишут родители.
В этом же тексте, размещённом в социальной сети в группе «Хочу в сад» прикреплён документ, где каждый согласный с предложением об отставке, может распечатать его и заполнить. Также указаны адреса и время приёма подписанных документов.
«Байкал-Daily» не смог связаться с Ульяной Афанасьевой с просьбой прокомментировать ситуацию, поскольку она оказалась в отпуске.
Кроме того, родители жалуются на постоянные очереди в комитете, трудности при записи на приём. По их словам, в комитет невозможно дозвониться.
«Брать» комитет матери решили «штурмом». Накануне они всё-таки смогли попасть на приём к зампредседателю комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любови Цепковой. Посещение мамы записали на видео и также выложили в группу.
Задать вопросы родительницы пришли вместе с детьми. Обстановка в кабинете стояла нервная и напряжённая: дети хныкали, мамы громко кричали. Из двух видео понятно, что матери всё-таки смогли донести до комитета свои пожелания по улучшению работы. Об этом свидетельствует аннотация к видеозаписям.
- Как показывает практика, только лишь напор активных родителей даёт положительные результаты. Пусть даже они и капля в море, но есть такая поговорка: «Если очень захотеть, можно в космос улететь», - пишут родители.
В комментариях к записи мамы радуются, что им удалось «пробиться» и обсудить свои проблемы.