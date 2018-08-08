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Росстат провёл совещание в Бурятии

Власть, 
В среду, 8 августа в Малом зале Народного Хурала прошло заседание Совета руководителей сибирских подразделений Росстата

Мероприятие прошло под руководством заместителя руководителя Росстата Александра Кевеша и собрало около двадцати специалистов. В ходе заседания рассмотрены вопросы о проведении в Бурятии федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, обсуждалось проведение выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью индивидуальных хозяйств; подготовка и выпуск статистического сборника «Торговля в регионах Сибирского федерального округа» и другие вопросы окружной статистики.

В рамках визита пройдёт круглый стол по обмену опытом работы по проведению федеральных статистических наблюдений, сообщает пресс-служба правительства РБ.
правительство республики
 
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