Росстат провёл совещание в Бурятии

В среду, 8 августа в Малом зале Народного Хурала прошло заседание Совета руководителей сибирских подразделений Росстата



Мероприятие прошло под руководством заместителя руководителя Росстата Александра Кевеша и собрало около двадцати специалистов. В ходе заседания рассмотрены вопросы о проведении в Бурятии федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам, обсуждалось проведение выборочного наблюдения за сельскохозяйственной деятельностью индивидуальных хозяйств; подготовка и выпуск статистического сборника «Торговля в регионах Сибирского федерального округа» и другие вопросы окружной статистики.



В рамках визита пройдёт круглый стол по обмену опытом работы по проведению федеральных статистических наблюдений, сообщает пресс-служба правительства РБ.

