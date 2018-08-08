Эксперты Минздрава России отметили нехватку кадров в Улан-Удэ

Также они высказались по не оснащённости оборудованием



6 августа Бурятию посетила мультидисциплинарная бригада главных внештатных специалистов министерства здравоохранения по Сибирскому округу. Эксперты совместно с главными штатными и внештатными специалистами минздрава Бурятии посетили шесть медицинских организаций Улан-Удэ.



На встрече с медицинской общественностью республики, которая прошла на базе РКБ им. Семашко, специалисты отметили, что в республике в целом построена система по организации профилактической работы, в том числе по раннему выявлению болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, диспансеризации населения.



На встрече с руководителями медицинских организаций они озвучили ряд рекомендаций. Специалисты отметили достаточно хорошо организованную работу по оказанию специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако, подчеркнули дефицит кадров, недостаточную оснащённость медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба РКБ им. Семашко.

