Замначальника УПРДОР «Южный Байкал» назначен руководителем Росграницы

Виталий Шишмарёв стал руководителем федерального учреждения
Приказом министра транспорта Российской Федерации от 6 августа Виталий Шишмарёв назначен на должность руководителя федерального государственного казённого учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы».
С 2013 года Виталий Шишмарёв работал в системе дорожного хозяйства, с января 2016 года – в должности заместителя начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства», сообщили в пресс-службе учреждения.
Виталий Шишмарёв стал руководителем федерального учреждения
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