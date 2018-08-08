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В Улан-Удэ приехал замминистра здравоохранения России

В Улан-Удэ приехал замминистра здравоохранения России
Власть, 
Олег Салагай проведёт совещание о регулировании народной медицины

В Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он проведёт совещание Координационного совета по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере народной медицины.

Также в программе его визита в республику – совещание по проблемам и перспективам медицинского туризма, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения России в марте 2018 года. Ранее в течение трёх лет он возглавлял Департамент общественного здоровья и коммуникаций. Олег Олегович является Действительным государственным советником России 3 класса. Входит в состав ряда рабочих групп по линии Всемирной организации здравоохранения, двустороннего сотрудничества.

Справка:

Олег Салагай родился в 1983 году в Иркутске в семье медиков.

В 2005 году с отличием окончил Иркутский государственный медицинский университет, спустя год окончил юридический факультет Академии труда и социальных отношений, а в 2010 году окончил также Дипломатическую академию МИД России.

Трудовую деятельность начал в 2003 году медбратом отделения челюстно-лицевой хирургии Городской клинической больницы № 1 Иркутска. После трудился преподавателем в Иркутском государственном медицинском университете, был руководителем представительства ИГМУ в Монголии.

В 2007-2011 гг. – по результатам конкурса в минздравсоцразвития России замещал должности ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, консультанта, заместителя начальника, начальника отдела специальных вопросов медицинского права правового департамента.

2011-2012 гг. – заместитель директора департамента инновационной политики и науки минздравсоцразвития России, курировавший международные и правовые вопросы инновационного развития.

С июня 2012 года – заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью минздрава России – пресс-секретарь министерства.

С июля 2015 года – директор департамента общественного здоровья и коммуникаций.

Кандидат медицинских наук. Действительный государственный советник РФ 3 класса. Входит в состав ряда рабочих групп по линии Всемирной организации здравоохранения, БРИКС, двустороннего сотрудничества. Является председателем конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 
здравоохранение
 
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