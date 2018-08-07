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Власти Коми после визита в Улан-Удэ задумались об обновлении вертолётного парка

Власть, 
Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по развитию региональных авиаперевозок

Основная тема – модернизация транспортной инфраструктуры республики в рамках реализации майского указа президента России.

Одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед руководством АО «Комиавиатранс», - это обновление вертолётного парка. В контексте этой темы участники совещания обсудили итоги рабочей поездки главы Республики Коми в Бурятию, в ходе которой Сергей Гапликов посетил Улан-Удэнский авиационный завод и осмотрел новейшие образцы вертолётной техники, сообщает пресс-служба правительства РБ.
правительство Бурятии
 
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