Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по развитию региональных авиаперевозок
Основная тема – модернизация транспортной инфраструктуры республики в рамках реализации майского указа президента России.
Одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед руководством АО «Комиавиатранс», - это обновление вертолётного парка. В контексте этой темы участники совещания обсудили итоги рабочей поездки главы Республики Коми в Бурятию, в ходе которой Сергей Гапликов посетил Улан-Удэнский авиационный завод и осмотрел новейшие образцы вертолётной техники, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Власти Коми после визита в Улан-Удэ задумались об обновлении вертолётного парка
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