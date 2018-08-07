Шойгу похвалил Бурятию за устройство детей военнослужащих в детсады

Сегодня в Национальном центре управления оборонойпод руководством главы военного ведомства Сергея Шойгу состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил



Стало уже традицией обсуждать на селекторных совещаниях с главами регионов, как решаются на местах вопросы предоставления детям военнослужащих мест в дошкольных образовательных учреждениях.



Так было и на этот раз. Глава Бурятии Алексей Цыденов доложил, что «с начала текущего года из 435 детей военнослужащих, состоящих на учете в очереди, все 435 обеспечены местами в муниципальных детских садах, а из 470 членов семей, все, кто хотел устроиться на работу, трудоустроены».



По его словам, за счет создания дополнительных мест создан резервный фонд для детей в возрасте от трёх до семи лет.



Также он рассказал, что на участках, которые передает минобороны республике, будут построены детские сады с максимальным приближением к местам проживания военнослужащих.



Министр обороны поблагодарил главу региона за работу.



- Действительно, за очень короткие сроки решили все вопросы, которые поставлены пред нами Президентом России, Верховным Главнокомандующим на итоговой коллегии 2017 года, –– отметил Сергей Шойгу.



Глава военного ведомства напомнил, что тогда Владимир Путин обратил внимание на то, что многие дети военнослужащих еще не устроены в детские сады и минобороны начало вместе с главами субъектов работу по решению этой задачи.



- Реализация идет достаточно успешно, и здесь я не могу не отметить, что Бурятия в этом вопросе является практически передовой. Надеюсь, так будет и дальше, –– подчеркнул Сергей Шойгу.



Он также отметил работу руководства Челябинской области. Губернатор региона Борис Дубровский рассказал, что со времени обсуждения проблем области на селекторном совещании 2 февраля 279 детей из 311 уже обеспечены местами с детсадах, еще 32 ребенка будут устроены в ближайшее время.



В свою очередь временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что на данный момент 212 детей военнослужащих в республике ждут мест в дошкольных учреждениях и пообещал главе Минобороны решить этот вопрос в этом году, сообщает пресс-служба минобороны РФ.

