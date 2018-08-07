В Бурятии прошёл Байкальский информационный форум-2018 под эгидой министерства связи и массовых коммуникаций
Перед республикой стоит амбициозная задача по внедрению «Цифровой экономики», которая подразумевает использование современных информационных цифровых систем для повышения экономической эффективности деятельности.
В республике запускается программа «Электронный паспорт муниципального образования», которая позволит минимизировать бумажные взаимоотношения между районами и республикой и сделает работу более оперативной.
-У нас большие планы по информатизации и цифровизации всей нашей деятельности. Многое уже сделано, и многое предстоит сделать. И этот форум, который сегодня проходит, позволяет лучшие практики оценить, показывает, как дальше развиваться – сообщает Алексей Цыденов.
«Ростелеком» продемонстрировал новое решение –«Информационная безопасность», которое проверит гаджеты зарегистрированных в сети Wi-Fi участников на наличие угроз и вирусов с помощью мобильного приложения.
Кампания разработала и другие smart-разработки на базе национальной облачной платформы, которые помогают бизнесу работать эффективнее и органично включиться в систему «Умного региона», сообщает министерство природных ресурсов республики.
После выставки начали работу круглые столы, дискуссионные площадки и семинары. В секции «IT» они посвящены различным аспектам развития цифровой экономики, развитию информационных технологий в сфере здравоохранения и энергосбережения.
В Бурятии внедряется цифровая экономика
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