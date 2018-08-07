Глава Следственного комитета Бурятии посетит Баргузинский район



15 августа руководитель следственного управления Следственного комитета России по Бурятии Андрей Кондин в рамках рабочей поездки посетит Баргузинский район. Он ознакомится там с работой подчинённого подразделения, а также лично встретится с местными жителями и обеспечит рассмотрение их обращений.



Приём граждан будет проводиться 15 августа с 12 до 14 часов в здании Баргузинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по республике по адресу: село Баргузин улица Советская, 42.

Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8(3012)21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич) и 8(30131)43-1-39 (Таряшиев Олег Иннокентьевич).



- Напоминаем, что приём граждан, в основном, осуществляется по вопросам, отнесённым к компетенции Следственного комитета России, которые касаются расследования преступлений против личности, половой неприкосновенности, конституционных прав и свобод человека, общественной безопасности, расследования должностных и налоговых преступлений; преступлений, совершённых лицами с особым правовым статусом, а также тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.