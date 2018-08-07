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Алексей Цыденов работает в Прибайкальском районе

Алексей Цыденов работает в Прибайкальском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он проинспектирует строящиеся объекты и встретится с местными жителями

Глава республики Алексей Цыденов 7 августа выехал в Прибайкальский район. Целью визита является осмотр ряда строящихся объектов, встречи с активистами территориальных общественных самоуправлений и населением района.

С утра Алексей Цыденов побывал на строительной площадке амбулатории врача общей практики в Татаурово и проверил ход реконструкции местной паромной переправы, сообщает пресс-служба правительства республики.

В посёлке Ильинка Глава региона осмотрит возведение нового кинозала, и побывает на Питателевском минеральном источнике, который власти района совместно с индивидуальным предпринимателем готовят как объект развития туризма. На ст. Мостовка Алексей Цыденов посетит открывшееся производство по переработке дикоросов ООО «МиП Байкалия», после чего встретится с активом ТОС «Виват Мостовка».

Рабочая поездка Алексея Цыденова завершится встречей с населением Прибайкальского района. Отметим, что с главой региона в рабочей поездке находятся руководители профильных министерств и ведомств правительства РБ, руководство района и муниципальных образований Прибайкалья.
правительство РБ
 
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