Алексей Цыденов работает в Прибайкальском районе

Он проинспектирует строящиеся объекты и встретится с местными жителями



Глава республики Алексей Цыденов 7 августа выехал в Прибайкальский район. Целью визита является осмотр ряда строящихся объектов, встречи с активистами территориальных общественных самоуправлений и населением района.



С утра Алексей Цыденов побывал на строительной площадке амбулатории врача общей практики в Татаурово и проверил ход реконструкции местной паромной переправы, сообщает пресс-служба правительства республики.



В посёлке Ильинка Глава региона осмотрит возведение нового кинозала, и побывает на Питателевском минеральном источнике, который власти района совместно с индивидуальным предпринимателем готовят как объект развития туризма. На ст. Мостовка Алексей Цыденов посетит открывшееся производство по переработке дикоросов ООО «МиП Байкалия», после чего встретится с активом ТОС «Виват Мостовка».



Рабочая поездка Алексея Цыденова завершится встречей с населением Прибайкальского района. Отметим, что с главой региона в рабочей поездке находятся руководители профильных министерств и ведомств правительства РБ, руководство района и муниципальных образований Прибайкалья.