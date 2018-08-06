«Вода России» - акция с таким названием прошла 3 августа на Байкале
Коллектив министерства социальной защиты населения республики вместе с представителями других республиканских министерств и ведомств провели уборку побережья в местности Безымянка.
Мероприятие «День Байкала» прошло в рамках общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Чиновники Бурятии убрались на Байкале
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