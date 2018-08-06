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Министр сельского хозяйства Бурятии проведёт мастер-класс по ручному сенокошению

Министр сельского хозяйства Бурятии проведёт мастер-класс по ручному сенокошению
Власть,  Фото:минсельхоз Бурятии
В регионе пройдёт праздник «День Поля»

10 августа в Мухоршибирском районе пройдёт «День Поля-2018». На площадках праздника представят лучшие образцы сельскохозяйственного машиностроения, передовых технологий растениеводства на базе СПК «Колхоз Искра» (более 20 образцов). Здесь пройдёт осмотр оросительных систем, а также демонстрация полива различными видами мелиоративных систем (радиального, фронтального действия, катушечного типа).

- Тракторам и агрегатам устроят настоящие испытания прямо в поле. Огромные культиваторы и плуги, подобно трансформерам, развернутся на глазах у зрителей. Желающим можно будет взобраться в кабину иностранного восьмиколёсного трактора для того, чтобы на мгновение почувствовать себя настоящим аризонским или техасским фермером, - отмечают в пресс-службе Минсельхозпрода Бурятии.

Соберутся все те, кто своими руками формирует стратегический продовольственный щит республики: представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, учёные БГСХА имени Филиппова, специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» по республике, представители государственной станции агрохимической службы «Бурятская», специалисты ФГБУ «Госсорткомиссия по Республике Бурятия», начальники отделов сельского хозяйства администраций муниципальных образований районов, руководители сельхозорганизаций, индивидуальных предприятий и личных подсобных хозяйств.

Специалисты аграрной сферы – и учёные, и практики – совместно выработают пакет предложений по развитию отрасли в рамках работы семинара по селекции, сортоиспытанию и первичному семеноводству. Учёные БГСХА представят современные разработки в области сельскохозяйственного машиностроения, растениеводства, семеноводства и агрохимии. Задача – видеть тенденции завтрашнего дня и следовать им.

Министр сельского хозяйства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов проведёт на празднике мастер-класс по ручному сенокошению.

- Не обойдётся и без угощений. Квас, мёд, травяной чай, а также мухоршибирское сало расходятся всегда на ура. Опробовать местную кухню можно будет на выставке сельхозпродукции. Завершится «День Поля-2018» весёлыми посиделками под казачьи песни прямо в поле. В гости ждут порядка 200 человек со всей республики, - добавили в Минсельхозпроде республики.

Последний раз «День Поля» в Бурятии проводился в 2009 году и был задуман как площадка по обмену опытом среди аграриев с выставкой прорывных сельхозтехнологий, инновационных методов землепользования и современных сельхозмашин.
минсельхоз
 
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