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Жителю Северобайкальска администрация подарила озеро

Жителю Северобайкальска администрация подарила озеро
Власть, 
Мужчина передарил озеро своей дочери и выставил на продажу почти за 33 млн

Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой во время проверки соблюдения природоохранного законодательства при эксплуатации базы отдыха «Улов», установлено неправомерное предоставление в частную собственность водного объекта – озера Личимо (Личемо).

Как оказалось, в 2011 году администрация района подарила жителю города Северобайкальска озеро, под видом земельного участка, для осуществления сельскохозяйственной деятельности. В последующем хозяин озера подарил участок своей дочери.

Озеро, длиною километр и шириной 600 метров, раньше использовалось для промышленного вылова рыбы. Оно расположено в 4,5 км. от Байкала.

Кроме того, на въезде к озеру установлен шлагбаум. На земельном участке построены двухэтажный жилой дом, деревянная летняя беседка, баня (сауна). Часть земельного участка огорожена деревянным забором, установленным вплотную к границе водного объекта.

- Согласно взаимосвязанных положений ст. 6, 9, 11 водного кодекса РФ, поверхностные водные объекты, являются объектами общего пользования, то есть общедоступными. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными объектами на основании заключения договоров водопользования либо решений о предоставлении в пользование, - разъясняют в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск об истребовании водного объекта из незаконного владения и сносе построек в береговой полосе.

Кроме того, во время рассмотрения гражданского дела на сайте бесплатных объявлений земельный участок с базой отдыха и озером выставили на продажу почти за 33 миллиона рублей.


Чтобы избежать продажи этого участка суд наложил запрет на распоряжение земельным участком и совершение любых действий, связанных с государственной регистрацией сделок.

1 августа суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

- В настоящее время Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой даётся правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и кадастровых инженеров, по вине которых природный водный объект незаконно выбыл из федеральной собственности, - заключают в прокуратуре.
администрация
 
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