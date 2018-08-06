В Бурятии прекращено уголовное дело на Ивана Альхеева



- Установлено, что в октябре 2016 года глава района предложил одному из предпринимателей утвердить решение комиссии по выделению и выплате субсидии, документы на выдачу которой бизнесмен подал в фонд поддержки малого предпринимательства. Взамен предприниматель должен был передать должностному лицу часть денежных средств, а именно 280 тысяч рублей, что впоследствии и было сделано, - сообщали в октябре 2017 года в пресс-службе МВД по Бурятии.



По этому факту на него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения.



- Изначально к нам поступила информация о том, что якобы глава администрации собирал с местных предпринимателей деньги. Для того, чтобы эту информацию проверить объективно, беспристрастно и с использованием всех процессуальных полномочий было возбуждено уголовное дело. В ходе полного расследования информация не подтвердилась, поэтому уголовное дело было прекращено, - рассказал сегодня «Байкал-Daily» старший помощник руководителя СУ СКР по Бурятии Дмитрий Столяров.



В апреле этого года глава Бурятии Алексей Цыденов принял решения по охваченному политическими конфликтами Тункинскому району. Глава района Иван Альхеев отправился в отпуск на 4 месяца без содержания. На это время пост занял зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.



Судьба отправленного в отпуск главы Тунки Ивана Альхеева решится в сентябре, в единый день голосования. В этот день в Тункинском районе пройдёт всенародное голосование по оценке деятельности Альхеева.

