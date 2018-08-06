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В Бурятии прекращено уголовное дело на Ивана Альхеева

В Бурятии прекращено уголовное дело на Ивана Альхеева
Власть, 
В ходе расследования дела информация о мошенничестве не подтвердилась

В республике прекратили уголовное дело на Ивана Альхеева, главу Тункинского района. Как сообщал «Байкал-Daily», его обвиняли в получении «отката» за субсидию

- Установлено, что в октябре 2016 года глава района предложил одному из предпринимателей утвердить решение комиссии по выделению и выплате субсидии, документы на выдачу которой бизнесмен подал в фонд поддержки малого предпринимательства. Взамен предприниматель должен был передать должностному лицу часть денежных средств, а именно 280 тысяч рублей, что впоследствии и было сделано, - сообщали в октябре 2017 года в пресс-службе МВД по Бурятии. 

По этому факту на него было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения. 

- Изначально к нам поступила информация о том, что якобы глава администрации собирал с местных предпринимателей деньги. Для того, чтобы эту информацию проверить объективно, беспристрастно и с использованием всех процессуальных полномочий было возбуждено уголовное дело. В ходе полного расследования информация не подтвердилась, поэтому уголовное дело было прекращено, - рассказал сегодня «Байкал-Daily» старший помощник руководителя СУ СКР по Бурятии Дмитрий Столяров. 
 
В апреле этого года глава Бурятии Алексей Цыденов принял решения по охваченному политическими конфликтами Тункинскому району. Глава района Иван Альхеев отправился в отпуск на 4 месяца без содержания. На это время пост занял зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. 

Судьба отправленного в отпуск главы Тунки Ивана Альхеева решится в сентябре, в единый день голосования. В этот день в Тункинском районе пройдёт всенародное голосование по оценке деятельности Альхеева.   
уголовное дело
 
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