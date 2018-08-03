03 Августа

02 Августа

Популярное

Алексей Цыденов: «Наверное, я уже обурятился»

Алексей Цыденов: «Наверное, я уже обурятился»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии дал откровенное интервью «Эху Москвы»

2 августа в эфир радиостанции «Эхо Москвы» вышло интервью с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. С ним побеседовал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, работавший в Бурятии накануне на Байкальском информационном форуме.

А.Венедиктов: Когда я готовился к интервью, я увидел по отношению к вам слово, давно забытое из Майн Рида: «метис». Вы, поскольку, как я понимаю, папа – бурят, мама – русская, вы себя метисом ощущаете?

А.Цыденов: Начну с кровей. У меня 50% бурятская кровь, вторые 50% — там русская кровь. Не знаю, можно ли выделять украинскую, — то и украинская кровь и еще не четвертушку или осьмушка – кавказская кровь.

А.Венедиктов: Но, Алексей, когда в Москве, это не имеет значения. Москва – это имперская столица, все перемешались… Вы приехали, главой Бурятии избрались, и тут вот началось…

А.Цыденов: Ну, наверное, уже обурятился. То есть я особо бурятом себя не воспринимал, когда жил в Москве. А здесь – наверное, больше бурят.

А.Венедиктов: Ваша супруга, давая интервью – я тоже его прочитал; я вообще, начиная с интервью жен, они как-то иногда проговариваются, — она говорила, что она вас не заставляла, а подталкивала учить бурятский язык. Как с этим сейчас?

А.Цыденов: Действительно, она меня подталкивала, причём с момента свадьбы.

А.Венедиктов: А, ещё тогда?!

А.Цыденов: Да, ещё тогда, когда мы ни сном ни духом, что мы здесь окажемся.

А.Венедиктов: А почему? Чем она мотивировала?

А.Цыденов: Я вообще, не знаю, почему она за бурята замуж вышла.

А.Венедиктов: Хороший вопрос.

А.Цыденов: Какая-то у неё внутренняя расположенность. И она, действительно, говорила: надо бы знать язык. Сейчас с языком тоже не очень хорошо. Физически нет времени учить. Но какие-то вещи я еще с детства немножко помню. Какие-то вещи уже из официальных поздравительных речей, так или иначе, выучил. Но так, чтобы разговаривать, пока не готов.

А.Венедиктов: Ведь вопрос мой касается не только вас как главы республики или главы семьи, а вопрос касается вообще изучения языка и вообще идентификации бурятского народа. Вот я сегодня зашел в магазин, скупил там детские книжки по истории Бурятии. Насколько, вам кажется, сохранение бурятской идентичности нуждается в государственной поддержке или это как-то само собой?

А.Цыденов: Нет, поддержка, безусловно, нужна, поскольку все-таки общество динамичное, жизнь динамичная, информационные составляющие глобальные, и если н поддерживать это, рано или поздно язык умрет.

А.Венедиктов: А как вы собираетесь внутри Бурятии поддерживать сохранение идентичности?.. Скажем, я познакомился с массой людей, которые говорят: «Мы буряты, но мы языка не знаем, но бы буряты – зачем нам учить язык? Чего нам надо-то? Мы буряты».

А.Цыденов: Все-таки язык формирует образ мышления. Немецкий язык формирует один образ мышления. Английский язык, где меньше прилагательных, больше глаголов, формирует другой образ мышления. Русский язык — безусловно, богатство русской души, оно отражается в языке или следствие языка, то есть у нас такой, описательный язык со своей глубиной. И бурятский язык со своими особенностями, он тоже формирует свое мышление, свою культуру и свое восприятие мира и дальнейшую трансляцию этого восприятия.

А.Венедиктов: Как-то очень философски.

А.Цыденов: Сейчас я переведу. И, соответственно, хотелось бы, чтобы язык не стал декоративным и все-таки сохранился как язык общения, язык, на котором люди думают. Я не поддерживаю то, что надо языку учить всех жителей Бурятии, то есть у нас русские и другие национальности, и насильное изучения языка национальной территории, считаю нецелесообразным. Но если родители говорят, дети говорят на родном, ну бурятском, это бы неплохо сохранить. Но если ребенок на языке говорит только дома и нигде больше, то язык не сохранится.

И нельзя язык учить в школе как иностранный. Если учишь язык в школе два дня в неделю по два часа, как английский мы учим, то кто у нас в России говорит на английском, как на родном? Хотя мы все в школе его учим и в институте учим. Поэтому чтобы язык сохранялся, нужна среда общения. И среда общения должна быть дошкольная. В школе сложно сохранить среду общения. Все-таки мы понимаем, что уже в других условиях реально живём. Но дошкольная среда общения – это детские сады – если там языковая среда общения бурятская – там в бурятских селах, в бурятских районах, — то тогда язык, если ребёнок на нём до 7 лет разговаривает, он сохранится. И дошкольная составляющая, на мой взгляд, она наиболее важная, потому что в школе можно учить там грамматику, написание и всё остальное и два раза в неделю, сколько-то часов академически. Но если ты на этом языке не разговариваешь и не думаешь, то всё остальное – это ерунда.

А.Венедиктов: И тогда поддержка в чём, направление поддержки?

А.Цыденов: Поддержка в том, чтобы в тех районах, где это востребовано, в тех населённых пунктах, посёлках, даже в районах города, где это востребовано, должны быть в детских садах группы, в которых среда общения – это бурятский язык. То есть это воспитатели, дети, соответственно, говорят. И у родителей есть выбор, что есть общая группа, а есть языковая группа, туда идут…

А.Венедиктов: То есть отдельное финансирование, да, Алексей, получается – создание таких групп в детских садах, я подчеркиваю?

А.Цыденов: Да, это с отдельным финансированием. То есть это с доплатой, скажем так, воспитателям, скажем, за язык.

А.Венедиктов: Понятно. Если говорит об истории, культуре – там фольклорные праздники, фольклорные песни, поддержка костюмов, поддержка этнографических институтов – это, понятно, есть программа. Что-то ещё вы принесли, что-то еще вы придумали или нет, или пока так?

А.Цыденов: Чего-то нового мы не придумали, то есть и до меня здесь была программа поддержки языка. То есть она есть. Наверное, то, что я свое добавил – это все-таки акцент на дошкольную составляющую, именно среду, не создание уроков и учебников, а формирование среды общения. Повторюсь: если человек думает и говорить, грамматике научить его проще. Если не думает и не говорит, изучать бурятский как иностранный — это просто лишняя загрузка людей.











глава Бурятии Алексей Цыденов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии рассказал об острой нехватке полигонов для вывоза мусора с Байкала
Глава Бурятии рассказал об острой нехватке полигонов для вывоза мусора с Байкала
Власть, 03.08.2018
Ближайший полигон, который относится к Байкалу – это минимум 160 километров
Глава Бурятии назвал главную угрозу для Байкала
Глава Бурятии назвал главную угрозу для Байкала
Власть, 03.08.2018
«Мусор Байкалу сильно не угрожает», - отметил Алексей Цыденов  
В Забайкалье назначили министра сельского хозяйства
В Забайкалье назначили министра сельского хозяйства
Власть, 03.08.2018
На должность назначен Владимир Лоскутников
Глава Закаменска получил представление прокуратуры
Глава Закаменска получил представление прокуратуры
Власть, 02.08.2018
Вопросом занималась бурятский омбудсмен Юлия Жамбалова
Главу Бурятии включили в президентский резерв
Главу Бурятии включили в президентский резерв
Власть, 02.08.2018
Путин утвердил новый список находящегося под его патронажем резерва управленческих кадров
Глава Бурятии назначил первого замминистра здравоохранения
Глава Бурятии назначил первого замминистра здравоохранения
Власть, 01.08.2018
Минздрав Бурятии доукомплектовали последним заместителем министра
Бато Багдаев обвинил Алексея Цыденова в диктатуре
Бато Багдаев обвинил Алексея Цыденова в диктатуре
Власть, 31.07.2018
Одиозный бурятский политик выступил с крайне эмоциональным заявлением
Замруководителя ФАС в Бурятии: Я вам расслабиться не дам
Замруководителя ФАС в Бурятии: Я вам расслабиться не дам
Власть, 31.07.2018
Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин пообещал помогать республике
Татьяна Вежевич: «Превратили дворы в сказку»
Татьяна Вежевич: «Превратили дворы в сказку»
Власть, 30.07.2018
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич завершила проверку Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальска в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»
Замминистра образования Бурятии: Если система не заработает, я сложу полномочия
Замминистра образования Бурятии: Если система не заработает, я сложу полномочия
Власть, 30.07.2018
Новая система учёта очередей в детсады в Бурятии должна заработать с августа
Замруководителя ФАС России работает в Бурятии
Замруководителя ФАС России работает в Бурятии
Власть, 30.07.2018
Его рабочий визит продлится два дня
В Бурятии оштрафовали главу села
В Бурятии оштрафовали главу села
Власть, 30.07.2018
Местный житель не дождался ответа на обращение
Иркутский губернатор назвал землячества «реальной силой»
Иркутский губернатор назвал землячества «реальной силой»
Власть, 30.07.2018
28 июля в Иркутске открылся IV съезд сибирских землячеств «Сибирь – сила и совесть России
В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района
В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района
Власть, 27.07.2018
Стали известны результаты проверки по мёртвым нерпам на берегу Байкала

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^