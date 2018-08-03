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Глава Бурятии назвал главную угрозу для Байкала

Глава Бурятии назвал главную угрозу для Байкала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Мусор Байкалу сильно не угрожает», - отметил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал сточные воды главной угрозой для Байкала, сообщает радиостанция «Эх Москвы».

- Мусор Байкалу сильно не угрожает. Он, конечно, создает неприглядную картинку вокруг, но непосредственно Байкалу не угрожает. Байкалу угрожают стоки, — сказал он.

По словам Алексея Цыденова, проблема вытекает из-за нехватки очистных сооружений.

- 150 тысяч кубов в сутки льём в Селенгу. Но очистные строим. Президент поддержал, поручение было, и нам дали 1,8 млрд. Первый этап уже в этом году ввели. Ещё два года, и сделаем нормальные очистные. И стоки будут нормальные, — отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов также сообщил о недавнем вводе в эксплуатацию очистных сооружений в Нижнеангарске.

- Кроме того, готова проектно-сметная документация по очистным по Селенге — тоже один из крупнейших стоков. Сейчас мы в процессе согласования, чтобы были деньги на их строительство – 560 миллионов рублей, — уточнил он.

Кроме того, Алексей Цыденов рассказал, что Байкалу угрожает возможное строительство ГЭС в Монголии.

- Главный приток Байкала – это Селенга. Основной водосбор Селенги – это Монголия. И Монголия на Селенге хочет поставить ГЭС. И тут уже есть риск: поставят ГЭС, пока наберется водохранилище, Селенга обмелеет. Обмелеет Селенга – меньше воды попадет в Байкал, — пояснил он.

Алексей Цыденов подчеркнул, что ГЭС на Селенге повлияют и на температурный режим. «Из-за того, что теплее стала вода, Байкал стал больше цвести. И это угроза. Изменение экологического баланса в озере – главная опасность. Все оценки возможного появления ГЭС на Селенге негативные», — заявил он.

Глава Бурятии заверил, что власти региона работают с монгольской стороной в этом направлении. «И наши федеральные органы работают. В рамках комиссии вопрос поднимался. Мы предлагаем альтернативу: вам нужна электроэнергия – берите у нас. Она дешевле, чем то, что вы получите, когда построите эти ГЭС. Тем более, у нас вы будете покупать электроэнергию, а там вы сначала залезете в кредит, получите зависимость – неважно, от китайцев или от американцев — поэтому электричество дешевле не будет», — заключил Алексей Цыденов.


Интервью главы Бурятии «Эху Москвы» 
Байкал глава Бурятии Алексей Цыденов сточные воды
 
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