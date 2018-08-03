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В Забайкалье назначили министра сельского хозяйства

В Забайкалье назначили министра сельского хозяйства
Власть,  Фото:pixabay.com
На должность назначен Владимир Лоскутников 

3 августа губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о назначении на должность министра сельского хозяйства Владимира Лоскутникова, который являлся первым заместителем министра и последние полгода исполнял обязанности руководителя министерства.

На новую должность Владимир Лоскутников назначен на срок полномочий главы региона.

Владимир Григорьевич Лоскутников родился в селе Обор Петровск-Забайкальского района. В 1988 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». Трудовой путь прошёл от тракториста колхоза им. XX Партсъезда до заместителя руководителя управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области.

В 2013 году был назначен и.о. заместителя руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края, а вскоре первым заместителем министра сельского хозяйства региона, сообщает пресс-служба правительства края.  
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