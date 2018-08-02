Указ подписал Алексей Цыденов
Депутат Народного Хурала Виктор Аюшеев стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития - председателем комитета территориального развития. Он назначен на период отсутствия Баира Жамбалова, который занимает данную должность.
Соответствующий указ 1 августа подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Назначить Аюшеева Виктора Васильевича на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства Республики Бурятия по вопросам территориального развития - председателя комитета территориального развития на период временного отсутствия государственного гражданского служащего Республики Бурятия Жамбалова Баира Владимировича и заключить с ним срочный служебный контракт», - говорится в указе.
Баир Жамбалов будет бороться за место депутата в Народном Хурале от «Единой России» по одномандатному избирательному округу №28 (центр округа в Хоринске).
Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жамбалов прежде трудился главой Хоринского района. В администрацию главы Бурятии перешёл в конце 2012 года.
57-летний Виктор Аюшеев является депутатом Народного Хурала с 2013 года. До этого был главой Закаменского района.
Депутат Виктор Аюшеев получил назначение в администрацию главы Бурятии
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