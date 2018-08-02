Путин утвердил новый список находящегося под его патронажем резерва управленческих кадров
Владимир Путин утвердил обновлённый список президентского резерва, находящегося под патронажем президента России. Этот список, когда он только появился, назвали «золотыми резервистами», СМИ уточняют, что из них планируется «ковать» будущее руководство страны.
В новый состав вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества. Среди них – глава Бурятии Алексей Цыденов.
Также из руководителей регионов в списке оказались губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Амурской области Александр Козлов, губернатор Рязанской области Александр Любимов, целый ряд заместителей губернаторов, а также руководители городов.
Бурятия в списке президентского резерва представлена одним только Алексеем Цыденовым, Иркутская область отсутствует вовсе, зато представителей Забайкальского края сразу 5 – это зампредседателя правительства – министр финансов Марина Кириллова, зампредседателя правительства – руководитель администрации губернатора Дмитрий Кочергин, первый зампредседателя правительства Александр Кулаков, зампредседателя правительства – министр экономического развития Сергей Новиченко, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Чабан.
Состав экспертного сообщества, предлагающего кандидатов в президентский кадровый резерв, не публикуется, чтобы избежать давления на этих экспертов при возможном лоббировании кандидатов.
Главу Бурятии включили в президентский резерв
Власть, Фото:
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