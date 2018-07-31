Замруководителя ФАС в Бурятии: Я вам расслабиться не дам

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Татьяна Вежевич: «Превратили дворы в сказку» Власть, Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич завершила проверку Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальска в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»