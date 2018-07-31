Замруководителя ФАС в Бурятии: Я вам расслабиться не дам

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин пообещал помогать республике
Сегодня в Улан-Удэ на совещании по вопросам утверждения ключевых показателей развития конкуренции в Бурятии рассмотрели план мероприятий на ближайшие годы.
На собрании замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что теперь станет частым гостем в республике. Он будет следить за реализацией мероприятий по исполнению соглашения подписанного во исполнении указа президента России «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
- Мне как вашему земляку, который будет координировать эту работу, хотелось бы чтобы республика была в числе передовиков по этим вопросам. Я вам расслабиться не дам и буду регулярно навещать. Эти 3 года будут беспокойными, но интересными. Вчера мы провели совещание по развитию биржевой торговли на рынке леса – это одна из сфер, которая может быть потенциальной точкой роста для экономики региона. Ситуация сейчас там не очень благоприятная, потому что продукция которую мы продаём –недооценена, - сказал Анатолий Голомолзин.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в республике определили ряд основных направлений и задач по торговле лесом через биржу. 15 лесхозов Бурятии уже проходят регистрацию для участия в торгах.
Как подчеркнул замруководителя ФАС России по некоторым видам деятельности Бурятия находится на высоком уровне, что позволяет поддерживать конкурентоспособность. Также выросла инвестиционная привлекательность региона и есть наработки по вопросам развития малого бизнеса.
- Бурятия стартует не с нуля в этом вопросе, приняты стандарты по развитию конкуренции. Место в общем рейтинге менялось. Есть некоторые аспекты деятельности, которые находятся в республике на уровне лучших практик в стране. За последнее время существенно улучшены показатели по инвестиционной привлекательности региона – рост примерно на 30 позиций произошёл. Понятно, что база была не очень высокая для этого старта, но динамика хорошая - это подтверждают опросы предпринимательского сообщества по оценке состояния конкуренции в регионе. Не так давно глава Бурятии стал победителем на международном форуме инновационного развития «Открытые инновации Сколково». Последние годы есть возможность по развитию инновационных центров по 6 направлениям, включая цифровую экономику, - добавил Голомолзин.
Справка:
Анатолий Голомолзин родился 27 ноября 1960 года в городе Кяхта в Бурятии.
В 1983 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности «автоматизированные системы управления», а в 1997 г. — Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
С 1983 по 1995 г. работал в Сибирском энергетическом институте.
С 1995 г. работает в антимонопольных органах. Был советником председателя ГКАП России, начальником управления по ограничительной деловой практике и антимонопольному контролю в ТЭК, транспорте и связи ГАК России. С 1999 г. по 2000 г. Был начальником управления по антимонопольной политике в ТЭК, транспорте и связи МАП России. В 2000 г. был назначен заместителем министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. В 2004 г. назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.
Кандидат технических наук, автор более 100 публикаций, в том числе 5 книг.
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