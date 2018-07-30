Татьяна Вежевич: «Превратили дворы в сказку»













Всего были проверены 32 объекта, пляж, летний оздоровительный лагерь «Радуга», палаточный лагерь на туристической базе «Эхо», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», детские и спортивные площадки в селе Холодное и посёлке Кичера.- Сразу обсудили с членами рабочих групп пути устранения выявленных недостатков. В целом хочу отметить удовлетворительное состояние мест отдыха детей во всех проверенных муниципалитетах, хотя есть над чем работать, - сообщила Татьяна Вежевич в Facebook.Отдельно она отметила благоустройство дворов силами ТОСов Кичеры.- Они превратили придомовые территории в сказку. Рекомендую всем опыт Кичеры, - поделилась Татьяна Вежевич.