Татьяна Вежевич: «Превратили дворы в сказку»

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич завершила проверку Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальска в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»
Всего были проверены 32 объекта, пляж, летний оздоровительный лагерь «Радуга», палаточный лагерь на туристической базе «Эхо», социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», детские и спортивные площадки в селе Холодное и посёлке Кичера.
- Сразу обсудили с членами рабочих групп пути устранения выявленных недостатков. В целом хочу отметить удовлетворительное состояние мест отдыха детей во всех проверенных муниципалитетах, хотя есть над чем работать, - сообщила Татьяна Вежевич в Facebook.
Отдельно она отметила благоустройство дворов силами ТОСов Кичеры.
- Они превратили придомовые территории в сказку. Рекомендую всем опыт Кичеры, - поделилась Татьяна Вежевич.
Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич завершила проверку Муйского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальска в рамках всероссийской акции «Безопасность детства»
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