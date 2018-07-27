Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июля

26 Июля

Популярное

В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района

В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны результаты проверки по мёртвым нерпам на берегу Байкала

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в селе Катунь Баргузинского района Бурятии, на берегу Байкала нашли мёртвых нерп, которые уже гнили и были обглоданы до костей. Позже неприятные находки разлагающихся нерп были сделаны в селе Турка, местность Катково, в Прибайкальском районе.

По данному факту провела проверку Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Специалисты выехали на место 19 июля, когда трупов на месте уже не было. Однако в местности Катково обнаружили закопанные в землю 8 туш байкальской нерпы.

- Установлено, что по факту обнаружения трупов байкальской нерпы в местности Катково Прибайкальского района управлением ветеринарии ранее принимались меры. Государственный ветеринарный инспектор 1 июня выдал главе Прибайкальского района предписание об устранении нарушений законодательства РФ в сфере ветеринарии. Главе было предписано в срок до 11 июня провести сбор и уничтожение трупов байкальской нерпы в количестве 13 туш, предоставить акт об уничтожении, - сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

Однако, как выяснила проверка, нерпы не были утилизированы должным образом – их просто закопали в землю.

- Таким образом, Прибайкальской районной администрацией с момента получения предписания ветеринарии фактически не приняты меры по сбору, утилизации биологических отходов (туш байкальских нерп) в местности Катково. Управлением ветеринарии, в свою очередь, в ходе выезда 3 июля по обследованию местности Катково не предприняты действенные меры к установлению местонахождения трупов нерп, не обеспечен контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания. Вопрос о привлечении главы Прибайкальского района к административной ответственности за невыполнение предписания не решён, - отмечают в природоохранной прокуратуре.

Главе района было внесено представление, которое находится на рассмотрении. Найденные туши нерпы уже утилизированы в соответствии с законом за пределами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.






нерпы природоохранное законодательство главы районов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района
В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района
Власть, 27.07.2018
Стали известны результаты проверки по мёртвым нерпам на берегу Байкала
Замруководителя ФАС России прилетит в Бурятию
Замруководителя ФАС России прилетит в Бурятию
Власть, 27.07.2018
30 и 31 июля заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин будет работать в Улан-Удэ
Глава Бурятии сделал селфи с «большим мишкой»
Глава Бурятии сделал селфи с «большим мишкой»
Власть, 27.07.2018
Алексей Цыденов работал на Аляске
Главы сельских поселений в Бурятии н отчитались о потраченных деньгах
Власть, 27.07.2018
4 должностных лица привлечены к ответственности
Глава Бурятии отправился на Аляску
Глава Бурятии отправился на Аляску
Власть, 26.07.2018
Он участвует в заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства
Глава Бурятии решает проблему «Улан-Удэстальмоста»
Глава Бурятии решает проблему «Улан-Удэстальмоста»
Власть, 26.07.2018
Вслед за «Улан-Удэстальмостом» без горячей воды и света остались жители соседних посёлков
В Улан-Удэ решили строить новую школу вопреки прокуратуре
В Улан-Удэ решили строить новую школу вопреки прокуратуре
Власть, 26.07.2018
Проблема со строительством школы в Заречном вскрылась сегодня на сессии горсовета Улан-Удэ
Замминистра здравоохранения Бурятии станет экс-депутат Улан-Удэ
Замминистра здравоохранения Бурятии станет экс-депутат Улан-Удэ
Власть, 26.07.2018
Сегодня Наталья Бухольцева сложила полномочия депутата
В Забайкалье три депутата лишились мандатов за сокрытие доходов
Власть, 26.07.2018
Они лишены полномочий по представлениям прокуратуры
Прибайкальский район проверили на биологические отходы
Власть, 25.07.2018
Подобные проверки проведут по районам Бурятии
Депутаты Госдумы от Бурятии поддержали повышение НДС
Депутаты Госдумы от Бурятии поддержали повышение НДС
Власть, 25.07.2018
Госдума приняла законопроект о повышении НДС до 20%
Глава села Бурятии незаконно отдал в аренду земли Байкала
Глава села Бурятии незаконно отдал в аренду земли Байкала
Власть, 25.07.2018
Земля находилась за границами населённого пункта, входящего в состав сельского поселения
Улан-Удэнский горсовет лишится депутата
Улан-Удэнский горсовет лишится депутата
Власть, 25.07.2018
Наталья Бухольцева покидает кресло депутата досрочно
Чиновник из администрации главы Бурятии возглавил Этнографический музей
Чиновник из администрации главы Бурятии возглавил Этнографический музей
Власть, 24.07.2018
Сергей Мещеряков обещал заняться возрождением Этнографического музея

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^