В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района

Стали известны результаты проверки по мёртвым нерпам на берегу Байкала
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня в селе Катунь Баргузинского района Бурятии, на берегу Байкала нашли мёртвых нерп, которые уже гнили и были обглоданы до костей. Позже неприятные находки разлагающихся нерп были сделаны в селе Турка, местность Катково, в Прибайкальском районе.
По данному факту провела проверку Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Специалисты выехали на место 19 июля, когда трупов на месте уже не было. Однако в местности Катково обнаружили закопанные в землю 8 туш байкальской нерпы.
- Установлено, что по факту обнаружения трупов байкальской нерпы в местности Катково Прибайкальского района управлением ветеринарии ранее принимались меры. Государственный ветеринарный инспектор 1 июня выдал главе Прибайкальского района предписание об устранении нарушений законодательства РФ в сфере ветеринарии. Главе было предписано в срок до 11 июня провести сбор и уничтожение трупов байкальской нерпы в количестве 13 туш, предоставить акт об уничтожении, - сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Однако, как выяснила проверка, нерпы не были утилизированы должным образом – их просто закопали в землю.
- Таким образом, Прибайкальской районной администрацией с момента получения предписания ветеринарии фактически не приняты меры по сбору, утилизации биологических отходов (туш байкальских нерп) в местности Катково. Управлением ветеринарии, в свою очередь, в ходе выезда 3 июля по обследованию местности Катково не предприняты действенные меры к установлению местонахождения трупов нерп, не обеспечен контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания. Вопрос о привлечении главы Прибайкальского района к административной ответственности за невыполнение предписания не решён, - отмечают в природоохранной прокуратуре.
Главе района было внесено представление, которое находится на рассмотрении. Найденные туши нерпы уже утилизированы в соответствии с законом за пределами Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.
В Бурятии за гниющих байкальских нерп могут наказать главу района
Власть, Фото:
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