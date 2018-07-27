Глава Бурятии сделал селфи с «большим мишкой»

Пользователи поставили посту больше 1,8 тысяч лайков. При этом главе посоветовали держать руки во время селфи чуть дальше, а также пожелали успехов «на переговорах международного масштаба».

Публикация от Алексей Цыденов (@tsydenov_aleksey) 26 Июл 2018 в 1:29 PDT

Читают сейчас

Чиновников Усть-Кута подозревают в служебном подлоге Власть, Прокуратура Усть-Кута выявила нарушения законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда