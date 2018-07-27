Глава Бурятии сделал селфи с «большим мишкой»

Алексей Цыденов работал на Аляске
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов несколько дней назад улетел на Аляску, где принял участие в ежегодном заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнёрства
. Заседание проходило с 24 по 26 июля в американском городе Анкоридж. Глава Бурятии по просьбе МИД России возглавлял делегацию регионов России.
В своём Instagram Алексей Цыденов поделился необычным снимком из Анкориджа. Глава сделал селфи с большим чучелом бурого медведя. «Большой мишка», - подписал фото Цыденов.
Пользователи поставили посту больше 1,8 тысяч лайков. При этом главе посоветовали держать руки во время селфи чуть дальше, а также пожелали успехов «на переговорах международного масштаба».
Всего на страницу главы Бурятии в Insragram подписано 19,1 тыс. пользователей. Алексей Цыденов вышел в эту соцсеть в конце 2017 года, сделав за это время 23 публикации.
Алексей Цыденов работал на Аляске
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