4 должностных лица привлечены к ответственности
Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе нарушали закон в бюджетной сфере. Так, законом предусмотрено представление годового отчёта об исполнении местного бюджета в представительный орган муниципального образования не позднее 1 мая текущего года.
Однако, сельские поселения «Гильбиринское», «Гурульбинское», «Иволгинское», «Нижнеиволгинское», «Оронгойское», «Сотниковское» за 2017 год не отчитались в указанный срок.
Прокурором района в адрес глав поселений внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Главы сельских поселений в Бурятии н отчитались о потраченных деньгах
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