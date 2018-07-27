Главы сельских поселений в Бурятии н отчитались о потраченных деньгах

4 должностных лица привлечены к ответственности



Как выяснила прокурорская проверка, в Иволгинском районе нарушали закон в бюджетной сфере. Так, законом предусмотрено представление годового отчёта об исполнении местного бюджета в представительный орган муниципального образования не позднее 1 мая текущего года.



Однако, сельские поселения «Гильбиринское», «Гурульбинское», «Иволгинское», «Нижнеиволгинское», «Оронгойское», «Сотниковское» за 2017 год не отчитались в указанный срок.



Прокурором района в адрес глав поселений внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

