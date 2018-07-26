В Улан-Удэ решили строить новую школу вопреки прокуратуре

Проблема со строительством школы в Заречном вскрылась сегодня на сессии горсовета Улан-Удэ
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ запланировано строительство школы на 1275 мест в левобережной части города, в микрорайоне Заречный. На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел данный земельный участок.
Для строительства новой школы в городском бюджете потребуются дополнительные средства. Для это возьмут кредит: 26 миллионов рублей потратят на выкуп земельного участка под строительство образовательного учреждения, 12 миллионов – для покупки здания по улице Автотранспортная 5 – адрес будущей школы. Всего необходимо взять 38 миллионов рублей, об этом сообщили сегодня на 41-й внеочередной сессии депутатов городского совета.
Однако против внесения поправок в бюджет выступили представители республиканской прокуратуры. По словам заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Ларисы Гончиковой, выделенная территория не предназначена для строительства образовательных учреждений.
- Вблизи находятся опасные производства: ОАО «Бурятгаз», ОАО «Бурятнефтепродукт», а также 16 предприятий, которые имеют котельные на угле. Также по данным исследований Роспотребнадзора было установлено превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ до 2,3 раза именно в границах земельного участка, приобретаемого для строительства школы, - доложила Лариса Гончикова.
Также она заявила, что территория находится в зоне подтопления, в связи с чем бюджету потребуются дополнительные средства.
Однако мэр Улан-Удэ Александр Голков разъяснил, что выделяемый участок является единственным местом в микрорайоне Левый берег, где можно построить школу.
- Абсолютно идеальных решений не бывает. Те необходимые меры будут предприняты, в том числе и подъём цокольного этажа на соответствующую высоту. Что касается концентрации взвешенных веществ – там находится несколько коммерческих предприятий, у которых котельные имеются, но они вполне вменяемые люди и понимают, что надо сокращать выбросы и так далее, это вопрос решаемый, - аргументировал градоначальник.
Решение внести поправки в городской бюджет всё же были приняты: из 21 присутствующего депутата один проголосовал против, двое воздержались, 18 – проголосовали «за».
В Улан-Удэ решили строить новую школу вопреки прокуратуре
Власть, Фото:
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