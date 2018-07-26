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Замминистром здравоохранения Бурятии станет экс-депутат Улан-Удэ

Замминистром здравоохранения Бурятии станет экс-депутат Улан-Удэ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня Наталья Бухольцева сложила полномочия депутата

Главный врач поликлиники №6 56-летняя Наталья Бухольцева покинула кресло депутата Улан-Удэнского горсовета. Решение об этом было принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.

Причиной досрочной отставки Бухольцева стало грядущее назначение на пост первого замминистра здравоохранения Бурятии.

- Я ухожу на должность первого заместителя министра здравоохранения. Займу это место, когда будет подписано постановление правительства, - сообщила «Байкал-Dailу» сама Наталья Бухольцева.

По её словам, кандидатуры на место нового главврача 6-й поликлиники уже есть, но решение ещё не принято.

«Будем дружить»

На сессии Наталья Бухольцева публично попрощалась с улан-удэнскими депутатами.

- С самого первого дня работы в горсовете я всегда чувствовала поддержку и со стороны бывшего руководства, и нынешнего, - отметила она в прощальной речи.

Отдельно Бухольцева поблагодарила администрацию Железнодорожного района города.

- Благодаря сотрудничеству поликлиника №6 вышла на новый современный уровень. Мы были первыми, кто выполнил программу по привлечению новых кадров. В 2009 году в поликлинике было 410 человек, сейчас 660, при этом врачебный состав увеличился почти в 2 раза – с 90 до 166-ти. В этом году мы первые в регионе открыли центр амбулаторной хирурги по офтальмологии, где делаются высокотехнологичные операции 4-5 уровня. Мы открыли современную женскую консультацию. За эти годы мы открыли несколько филиалов. Сегодня получили статус успешной поликлиники, - заявила она.

В горсовет Бухольцева прошла на выборах 2014 года.

- Я приобрела неоценимый опыт и знакомства. От каждого из вас, коллеги, я получила частичку опыта, знаний, за что хочу сказать большое спасибо всем вас. Надеюсь, и сейчас мы с вами будем дружить и помогать, будем делать общее дело, - обратилась она к депутатам.

Мэр Александр Голков напутствовал Наталью Бухольцеву словами: «В добрый путь!»

«Полный комплект» в минздраве

Таким образом, в министерстве здравоохранения, наконец, появится «полный комплект» заместителей министра Дамбинимы Самбуева. Как сообщал «Байкал-Dailу» весной он был уникальным министром – без единого заместителя, все прошлые замы уволились.

В конце мая был назначен замминистра – председатель комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и реабилитации. Пост получил Батор Будаев, прежде трудившийся директором Республиканского базового медицинского колледжа.

19 июля должность замминистра – председателя комитета специализированной медицинской помощи и лекарственного обеспечения получила Наталья Логина, давно трудящаяся в министерстве.

Пост первого замминистра здравоохранения, который получит Наталья Бухольцева, прежде занимал Александр Занданов. Он был «правой рукой» прежнего министра Валерия Кожевникова рекордные почти 16 лет. После ухода из минздрава Занданов возглавил мединститут Бурятского государственного университета.

Справка:

Наталья Бухольцева родилась 19 апреля 1962 года на станции Гусиное озеро в Бурятии. В 1986 году окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр», в 2003 году - Бурятскую сельскохозяйственную академию им. В. Р. Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и аудит».

Во время учёбы в мединституте и в интернатуре работала медсестрой и врачом-интерном в отделении патологии новорождённых в Читинской областной детской клинической больнице. С 1987 по 2005 год, работая в отделенческой больнице на станции «Улан-Удэ» Восточно-Сибирской железной дороги, прошла путь от врача-педиатра палаты новорождённых до заведующей детским отделением и в дальнейшем заместителя главного врача по кадрам. С 2005 года – заместитель главного врача по кадрам отделенческой клинической больницы ОАО «РЖД», затем заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы. С 2008 года – заместитель главного врача по лечебной работе больницы восстановительного лечения на станции «Иркутск-Пассажирский» ОАО РЖД.

С 2009 года - главный врач городской поликлиники № 6. 

С 2014 по июль 2018 гг – депутат Улан-Удэнского горсовета по округу №4 (часть Железнодорожного района Улан-Удэ). 
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